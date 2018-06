Veja as fotos da aventura de moto de João Botas

João Paulo Botas é um apaixonado por motos. Montado na sua Triumph Tiger 800 já percorreu as serras algarvias no ‘Nosso Dakar’ e também já cruzou o país, de Trás-os-Montes ao Algarve, por duas vezes consecutivas no ‘Portugal de Lés-a-Lés’. Em 2018, a este amor pelo mototurismo juntou-se um outro ainda maior. O amor pelo filho levou-o a fazer-se à estrada, a solo, de Lisboa até Amsterdão. Foram 15 dias gastos, 7.300 quilómetros percorridos, 500 litros de gasolina gastos, 12 países e principados atravessados e 46 cidades visitadas.