Procissão de atuneiros em miniatura antecede procissão da Senhora da Piedade, veja as fotos

A Festa da Nossa Senhora da Piedade, dedicada aos pescadores, realiza-se este fim-de-semana, no Caniçal.

A emblemática procissão marítima que irá transportar a imagem da santa, entre o Caniçal e o porto da Quinta do Lorde, decorre a partir das 14h30 horas de sábado, e as festividades contarão com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A verdade é que a festa maior daquela freguesia do leste da ilha já começou ontem. Antes da icónica romaria, decorreu, esta sexta-feira, a procissão de atuneiros em miniatura. Uma iniciativa, divulgada pela Junta de Freguesia do Caniçal, que começou no passado, unindo miúdos e graúdos na tradição desta vila piscatória.

Paralelamente, durante este dias estará patente uma exposição com alguns atuneiros em miniatura no Centro Cívico do Caniçal.