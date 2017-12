Foram mais de 4 mil pessoas que participaram ontem na 59ª Volta à Cidade do Funchal, a mais antiga São Silvestre da Europa, organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM). O atleta eritreu Yemane Haileselassie, campeão do Mundo dos 3.000 metros de pista em 2017, venceu a prova, e, em femininos, a atleta do Sporting Inês Monteiro repetiu o triunfo do ano passado.