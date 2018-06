Fotografias mostram voo retro da TAP até à Madeira

A TAP realizou hoje o primeiro voo retro em território nacional, com partida de Lisboa e destino ao Funchal. O avião Portugal, um A330 que ostenta as cores e o logo que a Companhia envergava nas décadas de 60 e 70, voou excepcionalmente até à Madeira, no âmbito das comemorações dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

O voo TP1671 saíu de Lisboa às 10:40 e ateoua no Funchal às 12:25. No sentido oposto, mantendo também o ambiente retro a bordo, o TP1682 saiu do Funchal às 13:25 e chegoua a Lisboa às 15.05.

A bordo, a TAP levou os passageiros numa viagem ao passado, recuperando as emblemáticas fardas dos tripulantes, criadas pelo estilista francês Louis Féraud e recriando o ambiente das viagens de avião do passado, com alguns detalhes da época como a célebre mala necessaire que a TAP distribuía a bordo e que é oferecida neste voo TP1671 a todos os passageiros.