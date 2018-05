Festival quer aproximar-se da comunidade italiana na Madeira

Já arrancou o Festival Italiano no Funchal! Até domingo, a Praça do Almirante Reis veste-se com as cores de Itália para promover a arte, gastronomia e música transalpinas.

Organizado pela Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo (APNIP), em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF), este festival conta com o apoio da Mercearia dos Avós, Aromas e Sabores de Itália e do chef Rui Rodrigues (que foi jurado no último campeonato realizado em Vila Nova de Gaia).

O município associa-se ao evento com o intuito de diversificar o calendário de eventos e de atrair mais público às ruas da cidade. Tratando-se de um campeonato, é também seu objectivo, estimular a qualidade na restauração como factor diferenciador do Funchal enquanto destino turístico.

O festival vai ainda procurar uma aproximação, conforme explicou o vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Gestão urbanística na CMF, uma “aproximação à comunidade italiana na Madeira”, que neste momento conta com cerca de 300 residentes.