O Parque de Santa Catarina foi pequeno para receber as muitas centenas de pessoas, na sua maioria famílias, que esta tarde quiseram assistir a mais um festival do Panda, evento organizado pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara do Funchal. Amanhã será a vez da frente mar da Ribeira Brava receber as personagens que são muito queridas pelos mais novos. O espectáculo está marcado para às 11 horas.