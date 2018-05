A Raposeira do Lugarinho, sítio pertencente à freguesia da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, fica a cerca de 43 quilómetros do centro do Funchal e foi o local por onde a ‘Ruralidade’ desta semana passou.

Cerca de 50 residentes mantêm viva a história desta zona, que ‘esconde’ um miradouro a pedir para ser descoberto.

Leia toda a reportagem na edição impressa do DIÁRIO de hoje, onde o perigo do desaparecimento destes habitantes é bem real.