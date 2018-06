9. Viagem com crianças para a Sicília - Palermo e Catânia sãs as principais cidades da ilha, a maior do Mediterrâneo. É entre Taormina e Catania que se encontram as principais atracções turísticas de Sicília. A razão pela qual o site recomenda viajar com crianças nesta ilha é porque, além das praias (incríveis), a ilha oferece ainda várias actividades de montanha, já que o monte Etna está mesmo ao lado. Além disso, há imensas histórias de ‘gangsters’ e dos tempos antigos, já que a ilha é rica em atracções arqueológicas.