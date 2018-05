XXIII Congresso Nacional da Juventude Popular contou com elementos da JP Madeira

O 23.º Congresso Nacional da Juventude Popular, que decorreu no passado fim-de-semana, 26 e 27 de Maio, em Peniche, contou com a presença de quinze delegados regionais.

Wilson Rodrigues, presidente da JP Madeira, apresentou a moção ‘Juventude Popular a uma Só Voz’ que visa contribuir para a consolidação das relações institucionais entre a Juventude Popular e as estruturas da Madeira e dos Açores de modo a promover um debate interno sobre as políticas de juventude e as questões fracturantes para a Juventude Popular, para o CDS e para o País.

Na opinião do líder centrista, “a Juventude Popular deverá ter a preocupação de conhecer os problemas específicos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, que, pelas suas limitações geográficas, se encontram afastadas dos grandes centros de decisão e dos órgãos de soberania nacional”.

Apesar de reconhecer o “apoio excepcional” que tem sido dado pela Comissão Política Nacional, Wilson Rodrigues, espera que a Juventude Popular “coloque a Madeira e os Açores na agenda política do mandato que agora se inicia e faça das bandeiras políticas das estruturas regionais as suas bandeiras”.

A JP Madeira vai estar representada nos órgãos nacionais pela Joana Nóbrega, escolhida por Francisco Rodrigues dos Santos para a Mesa do Congresso Nacional. Outro dos momentos altos para a JP Madeira foi a distinção de Wilson Rodrigues e Sandrina Gomes como militantes honorários da Juventude Popular, que deixam a estrutura nacional por limite de idade.