Worskshop sobre ‘Recuperação de Fauna Selvagem’ é tema em destaque na agenda desta terça-feira

Workshop sobre ‘Recuperação de Fauna Selvagem’

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM, no âmbito do projecto MAC/4.6d/157 LuMinaves, organiza nos dias 13 e 14 de Março um workshop sobre o tema ‘Recuperação de Fauna Selvagem’. O workshop será conduzido pelo coordenador e médico veterinário Ricardo Manuel Lemos Brandão, do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) e pela enfermeira veterinária Daniela Filipa Ferreira da Costa, do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) respectivamente. Esta formação terá uma componente teórica dirigida a todos os que de alguma forma terão contacto com esta área de actuação, nomeadamente técnicos superiores envolvidos, vigilantes da Natureza, assistentes operacionais etc. (IFCN,IP-RAM), e externamente a todos os veterinários com interesse nesta área. A componente prática será mais direccionada para os técnicos e profissionais que irão trabalhar mais directamente nesta área de actuação, nomeadamente na área da análise e administração de medicamentos.

Lançamento do torneio solidário de futsal ‘Fut Pela Vida 2018’

O lançamento do torneio solidário de futsal ‘Fut Pela Vida 2018’ e do Concurso ‘#Futlusos’ decorrerá no Estabelecimento Prisional do Funchal, pelas 15 horas. O torneiro realizar-se-á no Pavilhão Gimnodesportivo do Estabelecimento Prisional do Funchal, de 21 ao dia 26 de Maio de 2018, das 18h30 às 22 horas. É destinado a toda a comunidade interessada nesta prática desportiva, tendo como objectivos: o fair-play, a amizade, o convívio, a multidisciplinaridade, promoção da saúde através da prática desportiva e interacção entre os intervenientes. Além desta componente desportiva, este torneio tem duas componentes sociais, tendo por base a missão desta instituição, existe um grande foco na prevenção e promoção da saúde e a inclusão social através da participação de uma equipa de reclusos. Por fim, pretende-se com este evento angariar fundos para a manutenção dos programas e actividades do NRM-LPCC. O concurso ‘#Futlusos’ é uma iniciativa do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), no âmbito do Torneio ‘Fut Pela Vida’ e do programa de Educação para a Saúde, salientando a importância de práticas saudáveis na Comunidade Reclusa. Este concurso prende-se com a criação de uma frase/slogan alusivo ao Código Europeu Contra o Cancro. Tem como objectivos dar oportunidade a esta comunidade para contribuir activamente para a campanha, através da imaginação, conhecimento e experiência.

Susana Prada distribui compostores domésticos

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai iniciar, às 17 horas, no Centro de Dia da Água de Pena, a distribuição de compostores aos clientes da empresa que reunam as condições necessárias, isto é, que detenham um jardim, horta ou terreno na área de actuação da Água e Resíduos da Madeira (ARM). Trata-se de uma iniciativa que decorre do projecto de compostagem doméstica que a ARM está a lançar, denominado ‘O Meu Composto’, e que surge no âmbito da estratégia de prevenção da produção de resíduos nos cinco municípios aderentes à ARM: Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana. ‘O Meu Composto’ é uma iniciativa que visa a sensibilização e a promoção da compostagem doméstica dos restos orgânicos ao nível das habitações, estabelecimentos de ensino e outras instituições da área de intervenção da ARM, aproveitando os restos provenientes da preparação dos alimentos, por exemplo cascas dos legumes e das frutas, para produzir composto e reintroduzir matéria orgânica nos solos, adubando-os e, por outro lado, reduzindo assim a fracção de orgânicos nos resíduos indiferenciados.

Abertura da 8.ª edição do Festival Literário da Madeira

Pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, decorrerá a cerimónia de abertura da 8.ª edição do Festival Literário da Madeira.

Tomada de Posse dos Órgãos Socias da Casa do Povo de Gaula

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará, pelas 18h30, na sede das instalações da Casa do Povo de Gaula por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Socias. A presente Casa do Povo presta apoio à comunidade em geral, desde a população mais jovem à população sénior, através das suas diferentes respostas sociais, culturais e desportivas e conta com um Centro de actividades de tempos livres no sentido de promover bem-estar aos utentes/colaboradores e garantindo serviços de qualidade.

Reunião da Comissão Eventual de Inquérito ao BANIF

Os deputados da Comissão Eventual de Inquérito ao BANIF terão uma reunião pelas 10h30, para a apreciação e votação do relatório.

Lopes da Fonseca aborda assuntos relacionados com a política regional

O presidente do CDS-PP Madeira aborda, às 11 horas, assuntos relacionados com a política regional. António Lopes da Fonseca irá prestar declarações à comunicação social na Praça do Povo, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.

PCP realiza iniciativa sobre direitos da contratação colectiva e horários dignos

O PCP realiza nesta terça-feira, dia 13 de Março, uma acção de contacto com as populações para apresentar as propostas legislativas em defesa dos direitos da contratação colectiva e por horários dignos, que vão ser debatidas na próxima quarta-feira dia, 14 de Março, na Assembleia da República. As conclusões desta acção política vão ser apresentadas aos órgãos de comunicação social, na Placa Central junto à Estátua de João Gonçalves Zarco, pelas 16h30.

JPP promove conferência de imprensa

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa nesta terça-feira, 13 de Março, pelas 10 horas, junto à Câmara Municipal da Ribeira Brava. O porta-voz será o deputado municipal Rafael Macedo, que vai abordar uma iniciativa do JPP para aquele concelho.

PSD visita empresa Confeitaria

O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 14h30 , uma visita à empresa Confeitaria.