Votos de louvor aprovados esta manhã na Câmara do Funchal propostos pelo CDS

A Câmara Municipal do Funchal aprovou por unanimidade esta quinta-feira, 19 de Abril, dois votos de louvor propostos pelo vereador do CDS-PP na autarquia. Um foi dirigido à Associação de Natação da Madeira, pela organização do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Natação, outro dedicado à Banda Municipal do Funchal - Artistas Madeirenses, por engrandecer a cidade do Funchal com o seu trabalho de divulgação das artes musicais há 168 anos.

A iniciativa recebeu o voto unânime da Confiança e do PSD.

Banda Municipal do Funchal – ‘Artistas Madeirenses

De acordo com o CDS, a Banda Municipal do Funchal – ‘Artistas Madeirenses’ - entidade com 168 anos, só por si merece um respeitoso louvor, por há mais de um século e meio de vida perpassar gerações sucessivas a engrandecer a cultura da Região.

Desde os primórdios da sua fundação que a divulgação da arte musical e a ocupação dos tempos livres” orientou os objectivos dos seus fundadores, um grupo de trabalhadores liderados por Manuel de Nóbrega. A 18 de fevereiro de 1850 tomou o nome de “Filarmónica dos Artistas Funchalenses” e fez a primeira aparição pública na Capela do Amparo, São Martinho.

Em Outubro de 1927 foi em digressão até à Ilha de São Miguel (Açores), sob a regência de Gustavo Coelho, onde no apogeu da sua força, executou obras de grande prestígio, destacando-se a Tomada de Moscovo (1812); Marcha Húngara; O Inferno; Rapsódia Portuguesa de Águeda; Barbeiro de Sevilha;

A 8 de Abril de 1925, como recompensa dos serviços prestados à Câmara Municipal do Funchal, recebe o título de Banda Municipal do Funchal.

A 11 de Julho de 1927, é agraciada com a medalha de ‘Louvor Merecido’ pela Cruz Vermelha Portuguesa. Em 1 de Outubro de 1931, é sócio do ‘Angustias Atlético Clube da Horta’, Açores. Por Decreto de 25 de janeiro de 1951 do Governo da República, é-lhe conferido o Grau de Cavaleiro da Ordem de Instrução Pública, sendo-lhe concedidas honras e o direito ao uso das insígnias que lhe correspondem. Inscrita na Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio sob o n.º 487 é condecorada com a Medalha de Ouro pela Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio.

Associação de Natação da Madeira

Nos últimos anos, esta modalidade desportiva, as provas e eventos a ela associados e a qualidade da organização têm vindo em crescendo. Já em Abril de 2016, a Associação de Natação da Madeira, em estreita parceria com a Federação Portuguesa de Natação, recebeu e organizou o Campeonato Europeu de Natação Adaptada, evento que reuniu no Funchal selecções de 53 países, 450 atletas e um envolvimento de 1.200 pessoas.

A natação madeirense, o empenho, a competência e a capacidade organizadora da Direcção da Associação de Natação da Madeira, cujo principal rosto é Avelino Silva, e ainda a circunstância de o Funchal dispor do melhor complexo de piscinas olímpicas de Portugal, são elementos que conjugados têm colocado o nome da Madeira na elite europeia e mundial da modalidade.

Ao colocar a Região no centro dos calendários nacionais e internacionais, a própria Federação Portuguesa de Natação está a atribuir méritos à Associação de Natação da Madeira e a reconhecer as boas infraestruturas e as condições ímpares do Funchal para a acolher provas de âmbito internacional.