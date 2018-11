Voos continuam a ser desviados para o Porto Santo

Depois do vento ter impossibilitado esta manhã as aterragens no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, desviando sete voos para o aeroporto do Porto Santo, a Ilha Dourada continua a servir de alternativa, desta vez para um voo da TAP que deveria ter aterrado na Madeira.

O número de aviões divergidos continua a subir, totalizando, para já, oito que optaram por aterrar no Porto Santo.

Na última hora o Aeroporto da Madeira registou vento na ordem dos 77 Km/h, impedindo assim o normal funcionamento da infra-estrutura.