Voo entre Reino Unido e Madeira demora 15 horas, sem chegar ao destino

Uma notícia hoje avançada pelo periódico nacional ‘Jornal de Notícias’, dá conta de que um voo realizado entre o Reino Unido e a Madeira, na passada segunda-feira, demorou cerca de 15 horas, acabando por regressar ao mesmo aeroporto de onde partiu, devido ao mau tempo.

Paul e Ana Davies, um casal, de 71 e 60 anos, residente no País de Gales, entrou num avião em Bristol, cerca das 7h30 horas de 23 de Abril, com destino ao Funchal, onde iriam passar uma semana de férias. Mas o voo, que deveria demorar pouco mais de três horas, acabou por durar 15 horas, percorrendo cerca de quatro mil milhas (cerca de 6400 quilómetros).

A ‘demora’ foi motivado pelo vento forte que se fazia sentir na ilha da Madeira. O piloto do avião avisou os passageiros que não iria ser possível fazer a aterragem no local e, por isso, iriam aterrar em Lisboa e pensar no que fazer a seguir.

Chegados ao aeroporto de Lisboa, segundo o casal afirmou ao ‘Wales Online’, os passageiros não foram autorizados a sair do avião e, se quisessem esticar as pernas, teriam de o fazer nos corredores interiores.

Cerca de uma hora e meia depois, o comandante avisou que o tempo na Madeira estaria melhor e, por isso, iriam regressar, mas, ao chegarem lá e andarem novamente a circundar a zona sem conseguirem descer, foram avisados de que as condições tinham piorado novamente e que existiam mais oito aviões a quererem também aterrar, sem sucesso.

Como as previsões de ventos fortes se mantinham, o avião não iria conseguir aterrar, sendo a solução regressar ao aeroporto de Bristol, ou, então, fazer uma paragem no Porto. Quase 40 passageiros decidiram ficar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mesmo tendo de retirar as bagagens e voltar a embarcá-las no novo voo, o que levou cerca de duas horas.

Paul e Ana contaram que a companhia aérea forneceu aos passageiros um voucher de alimentação e que apenas chegaram a Bristol por volta das 20 horas locais. “Foi uma experiência incrível. Em quatro mil milhas consegue-se chegar à costa ocidental da América”, disse Paul. O casal explicou que “eles fizeram tudo o que podiam e que lhes disseram que iriam ser reembolsados pelo voo e alojamento”.

Um porta-voz da Easyjet, citado pelo ‘The Mirror’, pediu desculpa aos dois passageiros pelo sucedido. “O avião, infelizmente, foi impedido de aterrar no Funchal, uma vez que os ventos estavam fora dos limites suportados pela aeronave”, relataram. Afirmaram ainda que os passageiros foram reembolsados com uma estadia no hotel, caso necessário, e reencaminhados para o voo seguinte até Bristol, ou, então, foram ressarcidos do dinheiro da viagem.