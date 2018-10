Voo da easyJet com destino ao Funchal regressou a Lisboa

Está de regresso a Lisboa o voo da easyJet (U2 7603) que estava programado chegar esta manhã ao Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. A aeronave que deslocara do Aeroporto Humberto Delgado, pouco depois das 07h30, ainda voou cerca de dois terços da distância da rota para a Madeira, mas acabou por ‘dar meia volta’ sobre o Atlântico e regressar à capital portuguesa.

Este voo era a única ligação doméstica da programação prevista para este sábado que não tinha sido previamente cancelada, devido à previsão de ventos fortes no arquipélago da Madeira com a passagem do furacão Leslie.