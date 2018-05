‘Volta de Apoio ao Emprego’ está de volta

No próximo dia 25 de Maio, o auditório do Instituto para a Qualificação, IP-RAM acolhe entre as 09h30 e as 12h15, uma nova edição da iniciativa de apoio à empregabilidade, ‘Volta de Apoio ao Emprego’, numa organização do Centro Europe Direct Madeira.

A acção de informação/formação conta este ano com as intervenções da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, do Centro Nacional Europass, da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Acção assim como do Instituto de Emprego da Madeira. A secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, marcará também presença na abertura do evento.

Serão temas a abordar nesta iniciativa: ‘Estágios Erasmus na Europa’; a ‘Rede EURES: mobilidade profissional na Europa’; o programa ‘Corpo Europeu de Solidariedade’ e ‘EUROPASS: um caminho para a empregabilidade’.

A iniciativa tem entrada livre mas requer inscrição obrigatória em: https://bit.ly/2IjOUnP