Volta à Cidade do Funchal é um dos eventos para consultar na agenda desta quinta-feira, confira tudo aqui

59.ª Volta à Cidade do Funchal

Organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, a Volta à Cidade do Funchal terá início às 20 horas desta quinta-feira, com partida e meta na Avenida Francisco Sá Carneiro. A competição é uma das mais antigas provas desportivas do género em Portugal e na Europa e tem vindo a atrair para a Região inúmeros atletas do panorama nacional e internacional.

Actividades de Natal na Baixa do Funchal

10h00 – 20h00 – Actuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal;

11h45 – 12h35 – Coro Infantil – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral;

17h00 – 17h50 – Coro Juvenil – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral;

Concerto de Fim-de-Ano da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta o concerto de Fim-de-Ano nesta quinta-feira, dia 28 de Dezembro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. A Orquestra estará sob a batuta da maestrina Beatrice Venezi. Para ocupar o lugar de solista, a ANSA convida o reconhecido tenor madeirense Alberto Sousa.

341.º aniversário da Junta do Arco de São Jorge

Na comemoração consta o seguinte programa: Pelas 10h30 haverá a primeira edição da ‘São Silvestre no Arco’, corrida ou caminhada ao longo dos arruamentos centrais da freguesia, às 15 horas haverá a recepção às entidades ao som dos hinos e içar das bandeiras, seguida de sessão solene. Pelas 16h30 haverá Eucaristia presidida pelo padre Ronald Vieira, seguida da tradicional cerimónia de bolo de aniversário. De destacar ainda a homenagem que será feita a todos os ex-presidentes de Junta, valorizando todo o seu trabalho ao longo dos últimos anos em prol do desenvolvimento da freguesia e do bem-estar da população local. Como ainda estamos na quadra natalícia acontecerá a entrega de prendas às crianças do Arco de São Jorge. A animação musical desta iniciativa estará a cargo da Banda Nossa Senhora de Fátima. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, estará pressente no evento.

Mercado de Agricultura Biológica nesta quinta-feira

Por decisão conjunta dos produtores do Mercado de Agricultura Biológica, da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura e da Câmara Municipal do Funchal, o Mercado de Agricultura Biológica realizar-se-á excepcionalmente na quinta-feira, dia 28 de Dezembro, no local habitual.

Reunião da 2.ª Comissão de Economia, Finanças e Turismo

Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo terão uma reunião pelas 10 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: Redacção Final do Decreto intitulado ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018’, bem como o ‘Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2018 – PIDDAR 2018’.

Inauguração do mural ‘A Baleia’

Pelas 12 horas, no auto-silo do Campo da Barca, decorrerá a inauguração do mural ‘A Baleia’, do artista plástico Marcos Milewski, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. O presidente da Autarquia, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 28 de Dezembro, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17h30, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, decorrerá a recolha de declarações do Executivo, após a Reunião de Câmara semanal, que decorre da parte da tarde, em virtude de ser a última do mês.