“Vivemos numa Região onde o lucro dos empresários do sector hoteleiro aumenta, mas a estabilidade laboral diminui”, diz o PCP

O Grupo Parlamentar do PCP reuniu com o Sindicato da Hotelaria da Madeira para analisar os problemas laborais do sector. Na conferência de imprensa, que se realizou após a reunião, o deputado comunista, Ricardo Lume, disse que “segundo dados oficiais e notícias sensacionalistas, os últimos anos foram dos melhores de sempre para o sector da Hotelaria na Região, tanto a nível de ocupação, com no que diz respeito ao rendimento por quarto”

“Tendo em conta esta realidade, seria de esperar que as condições de trabalho neste sector estivessem a melhorar. Mas a realidade é bem diferente, vivemos numa região onde o lucro dos empresários do sector hoteleiro aumenta, mas a estabilidade laboral diminui”, afirmou.

Além disso, afirmou que “há grupos hoteleiros, que estão a recorrer a empresas de prestação de serviços. Desde os recepcionistas às governantas, passando pelas empregadas de quartos, empregados de bar, ou mesmo cozinheiros”.

“Em alguns casos os trabalhadores são contactados para trabalhar com menos de 24 horas, vivem na incerteza se no dia seguinte têm trabalho, em que unidade hoteleira vão trabalhar e qual o seu horário, por vezes passam semanas e meses à espera do SMS ou da ligação telefónica que nunca chega. Os contractos de trabalho com duração de um dia ou à hora são práticas recorrentes nestas empresas”, disse.

Ricardo Lume referiu ainda que “um outro problema grave é o facto de não ser aplicado o contrato do sector da hotelaria aos trabalhadores do alojamento local que na região já ascendem os 700 trabalhadores, que estão sujeitos à lei geral do trabalho com condições mais desfavoráveis que os trabalhadores que estão abrangidos pelo contrato colectivo de trabalho para o sector da hotelaria”.

Perante esta realidade, disse que “é urgente combater a precariedade laboral no sector da hotelaria e garantir que aos trabalhadores do Alojamento Local seja aplicado o contrato colectivo de trabalho do sector da hotelaria”.