Visitas aos presépios na Boaventura e Porto da Cruz

Como vem sendo habitual nos últimos anos, as visitas aos presépios, muitas delas com concursos associados, sucedem-se nos dias de Natal e nos primeiros dias do ano, quando ainda se cantam os Reis.

No caso da Boaventura, a visita aos presépios de diferentes casas da localidade terá lugar este Sábado, a partir das 14 horas, e conta com a presença do Grupo de Folclore Monte Verde e de vários tocadores locais. No périplo pela freguesia, entoarão canções alusivas à época natalícia, levando a diversão e alegria aos diferentes sítios da localidade.

Algo semelhante vai acontecer também no Porto da Cruz, onde a junta de freguesia promove um Concurso dos Presépios. Neste caso, as famílias fizeram uma inscrição prévia, abrindo as portas, a partir das 15h de amanhã, aos elementos do júri que vão percorrer os sítios, sempre com muita animação. Os vencedores receberão alguns prémios oferecidos por entidades parceiras.