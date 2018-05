Visita de Costa foi “decepcionante” para o BE-Madeira

Os resultados da visita de António Costa à Madeira “ficaram aquém” do que era esperado por Paulino Ascenção. Para o líder do Bloco de Esquerda “não há nada de novo”, apenas o “reiterar de promessas antigas”, como o financiamento de metade do hospital.

“Não está nada concretizado, não há um plano, não há prazos. Nesse aspecto, foi decepcionante”, afirma.

Paulino Ascenção considera que esta falta de resultados práticos também mostra que não há “capacidade negocial do governo regional que se entretém com questões laterais como o local da reunião”, mas também que “não resultaram as visitas a Lisboa do presidente da Câmara do Funchal que não deram frutos”.

O líder do BE também comenta as cerimónias do Dia do Empresário, em que participou o primeiro-ministro e lamenta que em nenhuma das intervenções, incluindo a de António Costa, não tenha havido uma única referência “aos trabalhadores que são quem cria a riqueza e permitiram os sucesso dos homenageados”.