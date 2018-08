Visconde Cacongo aposta na dimensão europeia

A EB1/PE Visconde Cacongo tem vindo a apostar numa dimensão europeia desde 2008 através do anterior Programa Comenius e actualmente com o Programa Erasmus+. Os projectos desenvolvidos até à data, e outros que se iniciarão, tornam a escola mais receptiva a novas experiências; à aquisição de saberes e competências; à partilha do conhecimento; à inovação e à criatividade; às novas tecnologias; à história e às tradições bem como à diversidade cultural e linguística dos países envolvidos.

A escola iniciará no ano lectivo 2018/19 dois projectos Erasmus + no âmbito da Acção Chave 2 – projectos de parceria para o intercâmbio de boas práticas, com a duração de dois anos. Os mesmos intitulam-se ‘Innovative schools together’ coordenado por Chipre e com a parceria de escolas da Alemanha, Itália (Sicília), Croácia e Portugal (Madeira) e ‘United Colours of Europe’ coordenado por França (La Reunion) tendo como países parceiros a Suécia, a Alemanha e Portugal (Madeira). Este projecto resultou de uma Actividade Transnacional de Cooperação (TCA) que teve lugar na Varsóvia - Polónia em dezembro de 2017.

Os novos projectos irão promover a diversidade europeia, a igualdade de oportunidades, a tolerância, o espírito crítico, a aceitação e o apreço mútuo entre outros valores subjacentes ao trabalho colaborativo e que contribuem para as competências do século XXI.