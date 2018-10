Vinho Madeira promovido na Feira Sial 2018 em Paris

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira – IVBAM em conjunto com cinco empresas do sector do Vinho Madeira, marcará presença, pela primeira vez, na Feira Sial (Salon International de l´Alimentation), uma das maiores feiras a nível mundial para a Fileira Alimentar e de Bebidas, que decorre de 21 a 25 de Outubro de 2018, no Parque de Exposições de Villepinte, em Paris.

A participação neste evento visa promover e reforçar a importância, qualidade e versatilidade do Vinho Madeira no mercado europeu e, em particular, no mercado francês, de forma a incrementar as vendas e potenciar um crescimento sustentado do sector neste mercado, sendo que, estarão presentes as empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira: Justino’s, Madeira Wines, S.A., Madeira Wine Company S.A., Vinhos Barbeito, Lda, Henriques & Henriques - Vinhos S.A. e CAF – Madeira Vintners.

Com o intuito de maximizar a versatilidade do Vinho Madeira nesta feira, o IVBAM, IP – RAM, convidou o conceituado mixologista madeirense, Ricardo Severim, para a elaboração diária de vários cocktails, cuja base será o Vinho Madeira, que poderão ser degustados no Stand do Vinho Madeira, pelos visitantes da Sial Paris.

De referir que a França ocupa o primeiro lugar na tabela das exportações a nível comunitário, quer em litros quer em valor, representando um volume de 850.881,00 litros e um valor de 2.734.828,78 euros, no ano de 2017.

A participação nesta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo Orçamento Regional.

Esta feira, que se realiza de dois em dois anos, contou em 2016, com cerca de 7.000 expositores provenientes de 105 países e com cerca de 160.000 visitantes profissionais de 194 países. Constitui uma plataforma internacional onde produtores, importadores, distribuidores, Chefes, Opinion Makers e demais agentes económicos se encontram para estreitar relações, estabelecendo novas parcerias e conhecendo as novas tendências mundiais do sector, com vista à concretização final de negócios.