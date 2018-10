O Vinho Madeira marcará presença na maior competição de cocktails do Mundo, na vertente de Classic Mixology & Flairtending, a decorrer até 6 de Outubro, em Tallinn, na Estónia.

O ‘World Cocktail Championships 2018’ é organizado anualmente pela International Bartenders Association (IBA), em vários continentes, tendo nos últimos anos, vindo a conquistar uma enorme quantidade de seguidores, estabelecendo padrões internacionais para a cultura em expansão dos cocktails.

São 130 os barmens, em representação de 65 países, que foram eleitos para participarem nesta competição, seleccionados de acordo com critérios rigorosos, numa disputa com mais de 100.000 barmens a nível mundial.

Considerando, por um lado a importância e mediatismo deste evento, e por outro lado a versatilidade do Vinho Madeira e o grande potencial para integrar cocktails, proporcionando experiências sensoriais únicas, o IVBAM, IP-RAM, em parceria com 4 empresas de Vinho Madeira e a Associação de Barmens da Madeira, associa-se a este evento com projeção mundial e que em muito dignificará e contribuirá para a promoção do Vinho Madeira além-fronteiras.

A participação do Vinho Madeira no ‘World Cocktail Championships 2018’ será feita através da inclusão deste produto na Grande Final de 5 países participantes no concurso, sendo estes a Austrália, Bulgária, Colômbia, Letónia e Vietnam, podendo eventualmente existir também outros países a utilizar o Vinho Madeira, dependendo da escolha dos concorrentes.

A Final decorrerá no dia 4 de Outubro, no Creative Hub, um centro criativo para a cultura e eventos no coração de Tallinn, e conta com a participação dos Vinhos Madeira dos seguintes produtores: H.M.Borges, Sucrs, Lda., Justino’s, Madeira Wines, S.A., Madeira Wine Company S.A., Vinhos Barbeito, Lda.

No dia 5 de Outubro, os Vinhos Madeira das 4 empresas acima mencionadas voltarão a estar em destaque no jantar de gala deste prestigiante evento, a acompanhar uma requintada sobremesa. Este jantar terá lugar no Sokos Hotel Viru Tallinn.

A participação nesta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo Orçamento Regional.