Vinho Madeira na ‘Big Fortified Tasting’

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira I.P. – RAM (IVBAM), em conjunto com as empresas do sector, marca presença na ‘Big Fortified Tasting (BFT)’, que se realiza no próximo dia 9 em Londres, no ‘Church House’.

Este evento, que concentra vinhos fortificados de todo o mundo, teve a sua 1.ª edição em 2009, é já uma referência no mundo dos vinhos, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros.

O sector do Vinho Madeira continua com uma forte representação neste evento, estando presentes seis empresas produtoras e exportadoras, nomeadamente, Justino’s – Madeira Wines, Henriques & Henriques, Madeira Wine Company,, H.M. Borges, Vinhos Barbeito e Pereira d’Oliveira assim como o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P. – RAM.

Como forma de reforçar a presença do Vinho Madeira neste certame, e tendo em conta a importância do mercado inglês, o IVBAM organiza uma prova comentada de Vinho Madeira. A prova, cujo tema será ‘Colheitas Madeira’ será orientada pela conceituada ‘Master of Wine’, Sarah Abbott e as inscrições já estão esgotadas.

No ano passado, o mercado inglês foi, em termos de valor, o segundo mercado mais importante para o Vinho Madeira, na Europa, representando em termos de receita cerca de 2.301.983,35 euros.

O custo total desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.