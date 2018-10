Vinho Madeira na 11ª Edição da Vinipax/Beja

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) em parceria com 6 empresas do sector, marcará presença na 11ª Edição da “VINIPAX 2018 – Vinhos e Sensações do Sul”, que se realizará entre os dias 4 e 7 de Outubro no Parque de Feiras e Exposições Eng.º Manuel de Castro e Brito, em Beja.

A Vinipax tem vindo a afirmar-se como a mais importante Feira de Vinhos do Sul de Portugal, contando com a presença de cerca de 100 produtores dos mais diversos pontos do país, bem como alguns produtores da Espanha e da Moldávia.

A participação do IVBAM, IP-RAM nesta feira de vinhos, manifesta-se através da realização de um Masterclass sobre o Vinho Madeira, a ter lugar no dia 5 de Outubro, para cerca de 25 a 30 jornalistas de várias nacionalidades, contribuindo desta forma para a promoção deste produto quer a nível nacional quer internacional.

O Masterclass sobre o Vinho Madeira integrará uma parte teórico-prática, abordando os mais diversos temas, desde a terra até a garrafa, sendo que no final, os jornalistas terão a oportunidade de degustar Vinhos Madeira de 6 empresas distintas, nomeadamente: CAF - Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL, H.M.Borges, Sucrs, Lda., Henriques & Henriques - Vinhos S.A., Justino’s, Madeira Wines, S.A., Madeira Wine Company S.A., Vinhos Barbeito, Lda.

Estas ações promocionais são cofinanciadas em 85% por fundos comunitários, no âmbito do projeto promocional do Vinho Madeira, veiculado pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.