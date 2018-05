Vinho Madeira estará na UMa e em Londres nesta quarta-feira, saiba de tudo na sua agenda

Contributo do Vinho Madeira para o desenvolvimento económico e promocional da RAM analisado em conferência

‘O Vinho Madeira como embaixador cultural, histórico e científico da RAM, na Europa e no Mundo’ é o tema da conferência que a Universidade da Madeira (UMa) vai realizar nesta quarta-feira. A sessão, comemorativa do Dia da Europa na UMa e do Ano Europeu do Património Cultural 2018 (material e imaterial), terá lugar no anfiteatro 5, no piso 3 do Campus da Penteada, a partir das 14h30, e será presidida pela vice-reitora, Custódia Drumond. O Vinho Madeira é um produto de marca da ilha da Madeira, na Europa e no Mundo, que simultaneamente contribuiu para o desenvolvimento económico e promocional da ilha. Neste sentido, é pretendido que a discussão nesta conferência se centre na parte material, o vinho como produto agrícola e transaccionável, e imaterial, o vinho como produto científico, cultural e histórico. Para abordar o tema foram convidados, o professor José Câmara, docente da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da UMa, e Mariangie Castillo, membro do Centro de Química da Madeira, estando a moderação a cargo de Iolanda Silva, responsável pela Biblioteca e Centro de Documentação Europeia da UMa. A participação na conferência é gratuita, não sujeita a inscrição, estando apenas limitada à capacidade da sala. A todos os participantes será atribuído um certificado de presença.

Vinho Madeira na ‘Big Fortified Tasting’ em Londres

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira I.P. – RAM (IVBAM), em conjunto com as empresas do sector, marca presença na ‘Big Fortified Tasting’ (BFT), que se realiza em Londres, no Church House. Este evento, que concentra vinhos fortificados de todo o mundo, teve a sua 1.ª edição em 2009, é já uma referência no mundo dos vinhos, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros. O sector do Vinho Madeira continua com uma forte representação neste evento, estando presentes seis empresas produtoras e exportadoras, nomeadamente, Justino’s – Madeira Wines, Henriques & Henriques, Madeira Wine Company,, H.M. Borges, Vinhos Barbeito e Pereira d’Oliveira assim como o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P. – RAM. Como forma de reforçar a presença do Vinho Madeira neste certame e tendo em conta a importância do mercado inglês, o IVBAM organiza uma prova comentada de Vinho Madeira. A prova, cujo tema será ‘Colheitas Madeira’, será orientada pela Master of Wine, Sarah Abbott, e as inscrições já estão esgotadas.

Conheça o talento ‘Sub-20’ desta semana

Na edição impressa desta quarta-feira, poderá ficar a conhecer o jovem Gil Caboz, de 17 anos de idade, que escreveu o livro ‘Será que o amor existe?’. Tudo começou quando se apaixonou por uma rapariga e decidiu escrever o seu primeiro poema. Já nessa altura, o seu principal objectivo era escrever um livro.

GR associa-se à campanha ‘Europe in my Region – #EUinmyRegion’

A Vice-Presidência do Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, associou-se à campanha ‘Europe in my Region – #EUinmyRegion’ promovendo um conjunto de actividades, entre as quais o concurso FLASH Madeira 14-20. A iniciativa, que teve por objectivo estimular a produção, exibição e apreciação de fotografia na Região, aproveitando o mote para a celebração do Dia da Europa e, assim contribuir para a reflexão sobre a importância da aplicação dos Fundos Europeus termina esta quarta-feira, dia 9 de Maio, com a cerimónia de entrega de prémios e exposição fotográfica. A cerimónia, que conta com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, tem lugar pelas 18h00, na FNAC Madeira.

Reabertura do Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) esteve encerrado ao público entre o dia 23 de abril e o dia 8 de Maio. Durante este período, foram várias as acções realizadas e articuladas no sentido de restabelecer o normal funcionamento do museu junto dos públicos visitantes. Saiba de mais pormenores na página 33 da edição impressa desta quarta-feira.

‘Happening musical’ de Percussão, Contrabaixo e Bandolim no Baltazar Dias

O concerto terá início às 21 horas, com uma proposta improvável por músicos de formação erudita, no Teatro Baltazar Dias. Este grupo formado inicialmente pelos percussionistas Rui Rodrigues e Jorge Garcia, têm habitualmente a colaboração do contrabaixista Gábor Bolba que confere aos concertos sonoridades e efeitos sonoros especiais através das inúmeras possibilidades do seu instrumento que é amplificado no âmbito desta colaboração. Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos os concertos são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras. Para este concerto, Norberto Cruz, marcará presença ao som do seu bandolim.

Terceiro dia da Semana da Europa na Escola Dr. Educardo Brazão

O Clube Europeu da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão, dinamizado pela professora Susana Alves e pelo professor Filipe Silva, assinala a Semana da Europa de 7 a 11 de Maio, com um programa que visa divulgar a importância do nosso património cultural. Nesta quarta-feira, dia 9 de Maio, pelas 11h30, Mário André proferirá uma palestra sobre ‘O património cultural madeirense na música e etnografia’.

Convite Apresentação Torneio Regional de Futebol de Rua

A apresentação do torneio regional de futebol de rua decorrerá no Centro de Juventude do Funchal, Pousada Urbana, pelas 12h00. A final do torneio e respectiva entrega de prémios realizará-se no dia 11, pelas 17h00, no Complexo Desportivo de São Martinho. O torneio realiza-se entre as 9h00 e as 17h00 do mesmo dia.

Apresentação do Campeonato Nacional de Pista em Santana

A apresentação do Campeonato Nacional de Pista a decorrer nos dias 12 e 13 de Maio, no Patinódromo da Foz da Ribeira do Faial, terá lugar às 10h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana.

Reunião da Comissão para a Reforma do Sistema Político

A Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político terá uma reunião pelas 14h30 no Plenário, para, entre outros assuntos, dar continuação aos trabalhos referentes à ‘Revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (EPARAM)’.

Processo de cultura ‘in vitro’ do pinheiro manso apresentado na UMa

A Universidade da Madeira, através do Banco de Germoplasma ISOPlexis, vai realizar uma conferência, aberta ao público em geral, intitulada ‘Porquê biotização? A história de como ultrapassar a recalcitrância’. A conferência terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, a partir das 16h00, e será proferida pela professora Amely Zavattieri, investigadora do BG ISOPlexis. O objectivo é apresentar o processo de cultura ‘in vitro’ do pinheiro manso (Pinus pinea L.) para obtenção de clones destinados a produção de pinhão, com elevados parâmetros de qualidade. Nesta iniciativa, inserida no âmbito do Ciclo de Conferências ISOPlexis, serão abordados os aspectos relacionados, com as dificuldades na obtenção de raízes adventícias (espécie altamente recalcitrante a organogénese radicular) e as formas que foram encontradas para ultrapassar este constrangimento mediante a biotização com fungos ectomicorrízicos. Será também abordada a metodologia de biotização e a patente nacional resultante destes trabalhos, assim como os estudos bioquímicos de compostos de sinalização que ocorrem entre a planta e o fungo prévio ao estabelecimento efectivo da micorriza. De salientar que estes trabalhos foram desenvolvidos, no âmbito da tese de doutoramento de Carla Ragonezi Gomes Lopes, investigadora do BG IOSPlexis, no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM) da Universidade de Évora, orientada pela professora Amely Zavattieri do Departamento de Biologia da Universidade de Évora.

Inauguração do novo Espaço Sénior da Câmara Municipal do Funchal

Pelas 15h, no n.º 12 da Rua das Cruzes, no Funchal, decorrerá a inauguração do novo Espaço Sénior da Câmara Municipal do Funchal, onde passarão a funcionar as actividades do Centro Comunitário das Cruzes. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente.

Encerramento da 2.ª edição do projecto IncluEuropa na Reitoria da Universidade da Madeira

Pelas 14h30, realiza-se a cerimónia de encerramento da 2.ª edição do projecto IncluEuropa, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. A cerimónia pretende assinalar os vencedores dos concursos das Olimpíadas da Europa” e das Curtas-Metragens. Durante o evento, serão visualizadas as curtas-metragens das 13 escolas concorrentes ao prémio final, este ano assente na temática ‘A nossa história, a nossa cultura’. O evento contará com a presença da eurodeputada Liliana Rodrigues e do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Reunião da Comissão de Educação, Desporto e Cultura

Os deputados da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura terão uma reunião pelas 15 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a redacção Final do Projecto de Resolução, intitulado ‘Inventariação, classificação e divulgação de várias tradições como património cultural imaterial’.

Rede de Bufetes Escolares Saudáveis vai à Quinta Vigia

Pelas 12 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará num convívio educativo na Quinta Vigia, que vai reunir alunos e professores dos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, que integram o projecto Rede de Bufetes Escolares Saudáveis (RBES), num total de cerca de 100 participantes. Antes, às 10 horas, estará na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Santo António, no âmbito da ‘Semana da Europa 2018’, e às 17 horas marcará presença na inauguração do empreendimento Guesthouse - The View, na Rua General Camacho de Freitas, 321, ER229 Campanário. Trata-se de um investimento de um empresário alemão, na área do alojamento local, que ronda um milhão de euros.

Pedro Calado visita Hospital Veterinário da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, visita, pelas 10h30, o Hospital Veterinário da Madeira, situado no Caminho de Santo António, n.º 202, no Funchal. A visita às instalações desta unidade de tratamento para animais domésticos vai permitir verificar, ‘in loco’, o esforço que a empresa está a desenvolver ao nível do apetrechamento tecnológico na sua área de intervenção. Nesse esforço, destaca-se o Laser CO2, um equipamento instalado recentemente e que vai permitir realizar um conjunto de cirurgias, com o recurso a tecnologia de ponta.

Sessão informativa sobre ‘Compromisso de Adesão ao Desafio Stop Infecção Hospitalar’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos participa, pelas 12 horas, na sala de conferência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sessão informativa intitulada ‘Compromisso de Adesão ao Desafio Stop Infecção Hospitalar’, integrada na Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos, que decorre entre os dias 8 e 10 de Maio, no Serviço de Saúde da RAM.

CDS aborda assuntos relacionados com os fundos comunitários.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda nesta quarta-feira, dia 9 de Maio, assuntos relacionados com os fundos comunitários. O deputado e vice-presidente do partido, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social às 12 horas, na sede do Grupo Parlamentar.

Entrega da cadeira de Medicina Dentária ao Centro de Saúde do Porto Moniz

Pelas 16 horas, será entregue uma cadeira de Medicina Dentária ao Centro de Saúde do Porto Moniz, doada pela Câmara Municipal do Porto Moniz. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos estará presente na ocasião.

PCP aborda situação laboral na Madeira

O PCP realiza, pelas 16h, no Largo do Phelps, uma iniciativa de contacto com as populações para abordar a situação laboral na Região.

BE desenvolve uma iniciativa política sobre a ligação ferry

O Bloco de Esquerda desenvolve uma iniciativa política sobre a ligação ferry e as condições do porto para a acolher, pelas 10h, no porto do Funchal, junto à rampa ferry.