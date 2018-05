Vinho Madeira em conferência na UMa para assinalar Dia da Europa

‘O Vinho Madeira como embaixador cultural, histórico e científico da RAM, na Europa e no Mundo’ é o tema de uma conferência, que acontece amanhã na Universidade da Madeira, no anfiteatro 5, no piso 3 do Campus da Penteada, a partir das 14h30.

A conferência pretende assinalar o Dia da Europa na UMa e o Ano Europeu do Património Cultural 2018 (material e imaterial). “O Vinho Madeira é um produto de marca da ilha da Madeira, na Europa e no Mundo, que simultaneamente contribuiu para o desenvolvimento económico e promocional da ilha. Neste sentido, é pretendido que a discussão nesta conferência se centre na parte material, o vinho como produto agrícola e transaccionável, e imaterial, o vinho como produto científico, cultural e histórico”, explica a organização.

O evento, que tem entrada livre, será presidido por Custódia Drumond, vice-reitora da UMa, e conta com José Câmara do Centro de Química da própria universidade. A moderação estará a cargo de Iolanda Silva, da Biblioteca e Centro de Documentação Europeia, também da UMa.