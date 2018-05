Vinho e iguarias? É a combinação perfeita para descobrir na agenda desta quinta-feira

‘Madeira Wine & Food Experience’ no Largo da Restauração

Decorrerá, no Largo da Restauração, o evento ‘Madeira Wine & Food Experience’. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), que visa proporcionar momentos únicos de descoberta e degustação do Vinho Madeira em harmonização com iguarias. Para além da presença de 6 empresas produtoras/exportadoras de Vinho Madeira, que dispõem de um stand para venda a copo e/ou garrafa no decorrer de todo o evento, os visitantes terão também a possibilidade de apreciar e testemunhar toda a versatilidade deste vinho, através da participação em masterclasses orientados pelo sommelier Américo Pereira, em parceria com conceituados chefes que prepararão iguarias para harmonização com os mesmos. A complementar estas acções haverá ainda dois outros masterclasses de harmonizações com Vinho Madeira, um com charutos e outro com chocolates. Os interessados em participar nos masterclasses poderão formalizar a sua inscrição para o email ‘promoção.ivbam@madeira.gov.pt’ ou directamente no local. Nesta quinta-feira, o horário do evento será das 18h às 19h30, com o Vinho Madeira em harmonização com iguarias.

Democracia e Liberdade de Imprensa são temas em destaque na UMa

O Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade da Madeira (UMa) vai realizar nesta quinta-feira, dia 3 de Maio, uma conferência e uma mesa-redonda. A conferência, organizada com o apoio do Centro e Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, intitula-se ‘The rise and defamation of Ancient Greek Democracy and the election of Mr. Trump’ e será proferida por Robert W. Wallace, da Universidade de Northwestern, a partir das 10h30, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada. Robert W. Wallace é doutorado pela Universidade de Harvard e as suas principais áreas de investigação são, sobretudo, a historiografia grega antiga, a literatura grega e o direito antigo, bem como a teoria musical. Actualmente, está a concluir a publicação de livros sobre Sófocles, Tucídides e Platão. Também na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, das 14h30 às 16h30, irá realizar-se uma mesa-redonda comemorativa do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa com a presença de Gil Rosa, jornalista da RTP Madeira, e Marta Caires, jornalista correspondente do Expresso. A moderação estará a cargo do professor Samuel Mateus, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.

Mega Open Day no Clube Naval

O Clube Naval do Funchal, realiza um Mega Open Day entre os dias 3 e 6 de Maio, inserido no 66.º aniversário do clube. Esta que é uma iniciativa que surgiu numa lógica de aproximação da comunidade ao Clube Naval do Funchal, enquanto instituição de utilidade pública e que simultaneamente pretende promover as modalidades desportivas do clube. Nesta quinta-feira, dia 3 de Maio, estão disponíveis aulas de canoagem e vela adaptada, das 14h às 16h, no Centro Náutico de São Lázaro, destinadas a pessoas com necessidades educativas especiais.

Segundo dia da Semana da Arte organizada pelos Antigos Alunos da APEL

No segundo dia da iniciativa, dedicado ao tema das Artes Plásticas, os alunos da APEL realizarão várias visitas de estudo a museus da Região, incluindo o Museu ‘Casa das Mudas’, para visitas guiadas das exposições patentes naqueles espaços, as quais serão seguidas por uma discussão aberta, no local dos museus, sobre os temas focados nas mesmas e sobre as abordagens adoptadas pelos artistas responsáveis pelas obras.

Iniciativa sobre ‘Saúde e Vida’ em Santa Maria Maior

Após o relevante sucesso do Encontro pela Saúde promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, realiza-se nesta quinta-feira, mês do coração, ‘Saúde e Vida’, iniciativa que, pelo quarto ano, tem vindo a despertar a curiosidade e a aumentar o interesse da população pela sua saúde e bem estar físico, emocional e social. A sessão ‘A Estenose Aórtica’ conta com a presença do palestrante Ricardo Rodrigues, cardiologista de Intervenção, às 10 horas.

Prova regional do 12.º Concurso Nacional de Leitura

Pelas 14 horas, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira acolhe a prova regional do 12.º Concurso Nacional de Leitura, evento que reúne os alunos finalistas das escolas da Região que participam nesta acção do Plano Nacional de Leitura (PNL), em articulação com a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e com a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE). Destinado a alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, este Concurso Nacional que a Madeira integra tem por objectivo incentivar a prática da leitura, estimular o contacto com os livros e desenvolver competências de expressão oral e escrita. Este ano concorrem alunos das seguintes escolas da Região: Colégio de Santa Teresinha (Funchal); Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância da Camacha (Santa Cruz); Escola Básica Integrada com Jardim de Infância Prof. Francisco Barreto (Calheta); Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Torre (Câmara de Lobos); Escola Secundária Francisco Franco (Funchal) e Escola Secundária Jaime Moniz (Funchal). Acresce dizer que o concurso terá uma prova escrita e três provas orais. O primeiro classificado de cada nível participará na Fase Final do Concurso Nacional de Leitura 2017/2018, que decorrerá a 10 de Junho. As provas no auditório do ABM, organizadas com o apoio da ‘Contigo Teatro’, estão abertas ao público.

‘Capelas ao Luar’ prosseguem na Capela de Santana

O projecto ‘Capelas ao Luar’ chega, nesta quinta-feira, à Capela de Santana, Álamos, em São Roque. Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o Projecto ‘Capelas ao Luar’ tem por objectivo facilitar um conjunto de visitas guiadas a Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância no panorama das artes e do património cultural regional.

As visitas (21.30 horas) são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas), de música renascentista ou barroca. As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas, conforme habitual, através do correio electrónico ‘capelasaoluar.drc@gmail.com’. Refira-se que, nesta terceira acção do programa, prevista para esta quinta-feira, haverá, pelas 21 horas, um momento musical renascentista por elementos da Orquestra Clássica da Madeira e, às 21.30 horas, realizar-se-á a visita guiada à capela por Francisco Clode de Sousa e por Filipe Bettencourt. Será ainda lançado um guia patrimonial.

Abertura de inscrições para a cedência temporária de veículos eléctricos

A partir desta quinta-feira, dia 3 de Maio, e até ao próximo dia 17 de Maio, todas as famílias portossantenses que pretendam aderir ao projecto-piloto de cedência temporária de viaturas eléctricas, deverão formalizar a candidatura online, no site da Direcção Regional da Economia e Transportes (www.madeira.gov.pt/dret). A experiência, sem quaisquer custos inerentes à candidatura ou participação, é disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira – numa parceria entre a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) e o Grupo Renault – e decorre da estratégia global para o desenvolvimento sustentável daquele território e que é defendida no âmbito do Projecto ‘Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island’. O objectivo do projecto é tornar o Porto Santo numa ilha autossustentável do ponto de vista energético, com forte redução a nível de emissões poluentes. Desta forma serão colocados ao dispor da população do Porto Santo, 6 viaturas eléctricas da marca Renault ZOE, num quadro de projecto de demonstração e experimentação que procure evidenciar as mais valias da utilização deste tipo de veículos, numa lógica de opção futura por parte da população. O empréstimo sem custos à população, decorrerá pelo prazo de um ano, prevendo-se um período de utilização de 2 meses por pessoa, abrangendo um total de 36 utilizadores.

Condições para a participação

Podem participar todos os cidadãos maiores de 21 anos e portadores de cartão de condução há pelo menos dois anos, válida para o veículo em questão e que provem ter residência permanente na ilha do Porto Santo. As inscrições são gratuitas, mas apenas poderão inscrever-se pessoas singulares residentes no Porto Santo. A selecção dos 36 participantes atenderá unicamente à ordem de inscrição. Os demais inscritos serão seriados, de acordo com igual critério, numa lista de espera com 36 participantes, que poderá resultar em confirmação de participação em caso de desistência de algum dos 36 participantes inicialmente apurados. Os participantes seleccionados, serão notificados via e-mail, dispondo de um prazo de 48h00 para confirmação do período durante o qual pretendem utilizar o veículo eléctrico a título de empréstimo.

Início de curso de Artífice de Tanoeiro

Terá início, no Instituto para a Qualificação, IP-RAM, o curso de Artífice de Tanoeiro, um percurso de formação modular com um total de 275 horas, destinado a activos com idade superior a 18 anos com o 6.º ano de escolaridade. As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de activos, dão a possibilidade aos adultos de adquirir mais competências profissionais, com vista à progressão no mercado de trabalho. Esta acção contará com a frequência de colaboradores/formandos do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, da Madeira Wine Company, S.A., dos Vinhos Barbeito Madeira, Lda., da Henriques & Henriques - Vinhos S.A., da Cooperativa Agrícola do Funchal CRL, da Justino’s Madeira Wines, S.A., e da H.M. Borges, Sucrs, Lda. O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10 horas, na apresentação deste curso.

Apresentação do projecto ‘À Descoberta da Música’ e do Concerto da Orquestra Académica do Conservatório

Pelas 11h30, no Espaço Infoart desta Secretaria Regional, haverá uma conferência de imprensa destinada a apresentar o projecto ‘À Descoberta da Música’ e o Concerto da Orquestra Académica do Conservatório, eventos que, integrados nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas e organizados em parceria com o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, decorrerão, no Porto Santo, entre os dias 10 e 12 de Maio, todos com entrada livre e abertos à população.

Apresentação do Dia Paralímpico Nacional 2018

Pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a apresentação do Dia Paralímpico Nacional 2018, que decorre este ano no Funchal, no próximo dia 25 de Maio. A assinatura do protocolo que formaliza o apoio da Câmara Municipal do Funchal ao Comité Paralímpico de Portugal na realização deste evento será igualmente feita entre o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.

Encerramento do primeiro ciclo de conferências ‘Inovação e Futuro’

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, preside esta quinta-feira, dia 3 de Maio, pelas 17h00, à sessão de encerramento do primeiro ciclo de conferências ‘Inovação e Futuro’, evento que decorrerá no Centro de Congressos da Madeira – Casino da Madeira.

Governo em cerimónia de registo de pagamentos

Pelas 11h30, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará numa cerimónia de registo de pagamentos, a realizar ao abrigo dos projectos dos vários Sistemas de Incentivos, no Salão Nobre do Edifício do Governo.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 3 de Maio, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Presidente de Santa Cruz visita imóveis que estão a ser recuperados

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e o vereador com o pelouro do social visitam quatro imóveis que estão a ser recuperados no âmbito do programa de reabilitação de imóveis. Estes imóveis inserem-se num conjunto de 16 que estão neste momento a ser alvo de recuperação. Serão visitados dois imóveis em Gaula, um na Camacha e outro em Santa Cruz.

Reunião da Comissão da Administração Pública, Trabalho e Emprego

Os deputados da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa terão uma reunião pelas 16h30, com um ponto único na ordem de trabalhos: Audição Parlamentar ‘Sobre discriminação salarial exercida sobre os bombeiros do aeroporto afectos à empresa EFACEC’, com a presença de um representante da Delegação Regional do Sindicato dos trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA).

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas, terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘Plano estratégico para o combate e controlo às pragas de ratos’.