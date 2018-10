Vigilantes da Natureza em concentração em frente à vice-presidência do Governo Regional

O Corpo de Vigilantes da Natureza estará, esta segunda-feira, dia 15 de Outubro, em protesto em todo o país, com a realização de uma greve, entre outras acções.

No Continente, em Lisboa, tem início às 15 horas uma concentração e marcha, do Largo de Camões até ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, na Praça do Comércio.

Na Madeira, os Vigilantes da Natureza irão realizar uma concentração, à mesma hora, à porta da Vice-presidência do Governo Regional.

De acordo com uma nota enviada hoje à imprensa, estes profissionais aguardam há 10 anos pela revisão da carreira que, desde 2008, com aplicação da Lei 12-A, está como carreira não revista e estagnada.

Em Fevereiro de 2016, a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais anunciou a abertura do processo de revisão de carreira dos Vigilantes, sendo que, à data, o Sindicato entregou um projecto de revisão, que só obteve reposta dois anos depois.

“Só em Julho de 2018 é que os sindicatos foram convocados para apresentação da proposta do Governo, pretendendo-se o início do processo de negociação colectiva. Não tendo sido mais do que uma mera ‘audição’ das estruturas representativas dos trabalhadores, onde este Sindicato comunicou o desagrado dos trabalhadores na proposta apresentada, passados que estão quatro meses resta de novo o silêncio”, explica a nota.

“A proposta do Governo retira direitos, não valoriza a carreira, não actualiza salários, nem mexe nos valores dos suplementos a que têm direito, estagnados há décadas”, lamentam os vigilantes, que aguardam desde Julho uma resposta do Governo Regional às suas reivindicações.