Victor Freitas acusa Albuquerque de estar na presidência “com fastio e a contragosto”

“O que sentimos é que temos um presidente do governo que, desde o início do mandato, se sente estafado com as funções que desempenha. Nunca teve pachorra, nem vontade de estar ao lado dos madeirenses. Agora, na recta final do mandato, vemos o presidente do governo a correr de um lado para o outro com o fastio estampado na cara”. Quem o afirma é Victor Freitas, líder parlamentar do PS.

O dirigente e deputado socialista diz que “os madeirenses já perceberam que dr. Miguel Albuquerque não está à vontade, nem quer estar à frente dos destinos da Madeira”.

O termo de comparação, sublinha, é com o anterior presidente, Alberto João Jardim que, diz, “estava nesses funções com gosto e parece que Miguel Albuquerque está com fastio e a contragosto”.

Victor Freitas, que deu uma conferência de imprensa para anunciar a avaliação que será feita ao trabalho do governo, foi questionado sobre a possibilidade de haver eleições regionais antecipadas.

“O PSD tenta criar um clima anti-Lisboa para repetir uma estratégia que foi utilizada no passado. Só que essa estratégia que deu frutos no passado, hoje, não resulta. Primeiro, porque a Madeira mudou completamente e não estamos em 2007, estamos em 2018. E, por outro lado, porque o governo PSD não tem razão de queixa nenhuma em relação ao governo do PS”, afirma.

O governo regional completou três anos de mandato a 20 de Abril e o líder parlamentar socialista anuncia o início de um balanço à actividade governativa, sobretudo às promessas que não foram cumpridas e recorda o cheque-cirurgia, a redução das listas de espera, a linha de ferry e a habitação.

“O grupo parlamentar do PS vai fazer o seu trabalho de fiscalização até ao dia em que o senhor presidente da República marcar as eleições”, promete.

O PS vai requerer audições parlamentares de todos os secretários regionais e começa pela secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos. O tema comum será a terceira idade e a falta de camas em lares.

A Região tem 30 lares que totalizam 1.366 camas, o que é manifestamente insuficiente, segundo o PS. A lista de espera para entrada nos lares era de cerca de 700 pessoas, há três anos, mas deverá ter aumentado. Ao mesmo tempo, há cerca de 600 altas problemáticas nos hospitais que custam cerca de 40 milhões de euros ao ano e seriam muito menos dispendiosas com a sua passagem para lares de idosos, O PS não compreende porque é que, em três anos, o governo não procurou aumentar o número de lares de idosos.