Vice-reitor da Universidade Aberta visita amanhã Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

Na sequência da realização do protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Universidade Aberta, o vice-reitor da Universidade Aberta, Domingos Caeiro, visita amanhã, pelas 16 horas, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, onde passará a funcionar o Centro Local de Aprendizagem da Madeira.

Actualmente com uma rede de 17 CLA dispersos pelo país, esta estrutura de proximidade da UAb, visa promover acções de aprendizagem ao longo da vida, devidamente enquadradas nas necessidades de formação e qualificação. A característica fundamental destes centros é de implementar e adequar no espaço nacional uma rede de serviços de ensino/formação superior da UAb com uma maior ligação académica e institucionalizada às delegações e sede central, e com o fim de garantir as melhores prestações docentes e de serviço público aos cidadãos das diferentes regiões do país.

É nesta linha que se inscreve a abertura do CLA na Madeira, que actualmente está representada com cerca de 430 alunos a frequentar cursos superiores e outras especializações naquela instituição de ensino superior.