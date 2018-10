Vice-presidência nega ter concessionado qualquer parcela de terreno da Câmara de Machico

A Vice-Presidência do Governo Regional reagiu à notícia publicada, hoje, na edição do Diário de Notícias do Funchal, sobre o Forte de São João Baptista, em Machico, e diz ser “completamente falso” que o Governo Regional tenha procedido à concessão de qualquer parcela de terreno cuja propriedade seja da Câmara Municipal de Machico, ou de qualquer outra entidade pública ou privada.

O comunicado enviado pela vice-presidência diz que o objecto da concessão foi a “exploração do Forte de São João Baptista, com a finalidade de utilização de estabelecimento hoteleiro ou alojamento local, incluindo restauração e realização de quaisquer eventos sociais e culturais”, tal como estabelecido no contrato assinado entre as partes, a 24 de Setembro deste ano.

A vice-presidência afirma que a área a concessionar, “implantada exclusivamente em terrenos na titularidade da Região Autónoma da Madeira, encontrava-se devidamente delimitada em planta, a qual fazia parte integrante das peças do procedimento e disponibilizada, portanto, a todos os concorrentes” e que “as parcelas, alegadamente, em discussão e objecto da notícia no DN de hoje, não integram, nem nunca integraram, a área concessionada, facto que era do conhecimento do adjudicatário, não só pelas peças postas a concurso, mas também pela clarificação formulada em sede de esclarecimentos à revisão da minuta do contrato, o qual foi firmado mais de um mês depois da aprovação deste documento”.

Salienta que o acesso ao Forte São João Batista sempre se fez pela estrada aí existente, há vários anos, pelo que, a estar eventualmente, implantada em terrenos do município de Machico, “sempre prevaleceria um direito de passagem ao imóvel pertença da Região Autónoma da Madeira”.

Quanto ao processo de concessão, o comunicado diz que está “devidamente instruído, foi transparente, devidamente publicitado, com o objecto claramente definido, em cumprimento de todas as regras legais aplicáveis”.