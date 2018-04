Viagens de hoje do Lobo Marinho canceladas devido às condições meteorológicas

A Porto Santo Line (PSL) informou, na sua página de Facebook, que as viagens de hoje, dia 20 de Abril, no sentido Funchal - Porto Santo, às 19 horas, e no sentido Porto Santo e Funchal, às 22h30, serão canceladas devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros.

As passagens marcadas para esta data serão, automaticamente, alteradas para a viagem do dia 21 de Abril, no sentido Funchal - Porto Santo, às 8 horas, e no sentido Porto Santo - Funchal, às 18 horas.

Para alterar a passagem, que está isenta da respectiva taxa, a PSL pede às pessoas que se dirijam a um dos nossos balcões ou contacte o número 291 210 300 (em dias úteis das 9 horas às 12h30 e das 14 às 18 horas.