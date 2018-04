Viagem presidencial secreta a Londres

Secretismo na deslocação a Londres é notícia que faz manchete nesta edição de domingo do DIÁRIO.

“A Presidência do Governo está a preparar uma deslocação de Miguel Albuquerque a Londres, em finais de Maio, com a máxima discrição. A visita à comunidade madeirense vai acontecer no mesmo período em que Paulo Cafôfo vai à capital britânica”, resumimos mais um capítulo da política madeirense. Leia tudo na página 3.

Noutro tema em destaque, saiba uma boa notícia: Jardins do Imperador de regresso. “Espaço emblemático reabre hoje ao público, após meses de recuperação, devido aos incêndios de 2016. A partir de amanhã as entradas passam a ser pagas”. Se ficou interessado leia as páginas 4 e 5.

“Temos 11 Savoy’s a crescer no alojamento local”, quem o diz é António Trindade, ao lembrar “que há uma nova realidade no sector e que a taxa turística deve servir para melhorar o destino”. Leia a entrevista ao empresário hoteleiro nas páginas 30 e 31.

No futebol, outra boa notícia, pelo menos para quem é alvinegro. Nacional na rota da subida. Pois, “venceram a Académica e aumentaram para quatro pontos a vantagem sobre a concorrência”, leia a página 19. Também o Marítimo está bem, pois empate com o Estoril e alcança o Rio Ave no 5.º lugar. A ler nas páginas 16 e 17. Noutro desporto, a “vela madeirense de vento em popa”, deixamos a ideia que poderá ler nas páginas 26 e 27.

Igualmente no desporto, para fechar as chamadas de primeira página, o Polidesportivo do Lugar de Baixo ‘renasce’ em Santa Cruz. Saiba como e porquê na página 7.

Isto e muito mais poderá ler na edição deste dia 8 de Abril, em papel ou na edição impressa ‘on-line’, através de assinatura digital que poderá subscrever de forma fácil.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.