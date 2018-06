Via Verde do Medicamento “mais segura” e “barata”

O PSD/M esteve hoje reunido com a delegação regional da Ordem dos Farmacêuticos, tendo abordado as vantagens da implementação na Região da Via Verde do Medicamento.

“A Via Verde trata-se de um procedimento que garantirá que os fármacos que estejam em falta e em ruptura de stock sejam rapidamente postos na Região através da associação dos grossistas. Existe um prazo limite de 12 a 24 horas para que estes medicamentos sejam repostos cá na Madeira e que sejam acessíveis aos utentes do Serviço Regional de Saúde”, disse Marco Gonçalves, acrescentando que esta implementação resulta de um protocolo entre o Governo Regional e a Autoridade Nacional do Medicamento, sendo importante para os utentes pois garante “mais segurança”.

O social-democrata afirmou que isto permitirá poupar, porque haverá acesso à central de compras do Estado e a compra ficará “mais barata”.