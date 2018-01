Vereadores do PSD pedem auditoria à Frente Mar Funchal

Em declarações aos jornalista, após a reunião de Câmara de quinta-feira, os vereadores do PSD clamaram por uma auditoria às contas da empresa municipal Frente Mar Funchal, na sequência da nomeação de Nélson Abreu como administrador.

“Fomos hoje surpreendidos pelo facto de ser nomeado um novo administrador da Frente Mar”, afirmou Jorge Vale, após a reunião, sublinhando que “o PSD não tem nada a apontar relativamente à pessoa que é indicada”, mas que enquanto oposição tem o dever de exigir “rigor, transparência e seriedade na gestão dos recursos do município”.

“O facto é que, no mandato do PSD Madeira, a Frente Mar foi considerada, de uma forma unânime, inclusive pelo próprio anuário dos municípios portugueses como um dos melhores exemplos da gestão dos recursos públicos”, salientou, lembrando que a empresa chegou a ter resultados positivos de quase 200 mil euros. Por contraposição, neste momento, e de acordo com as últimas contas apresentadas pela empresa, há um prejuízo acima dos 300 mil euros, o que segundo Jorge Vale é revelador de “má gestão”.

Assim, o PSD propõe que seja realizada uma “profunda e exaustiva auditoria às contas da Frente Mar pelo novo administrador, assim que tenha lugar a tomada de posse, para que possa iniciar o seu trabalho de uma forma clara e objectiva”.

Nesta reunião de Câmara foi ainda apresentado pelo PSD um voto de protesto contra o encerramento dos CTT em Santo António.