Verão começa cinzento

Não há forma de colocar um ponto final nos dias cinzentos neste mês de Junho, hoje, primeiro dia de Verão, novamente um dia de céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira. Nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera está ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas, onde a temperatura deverá descer um pouco.

O vento será moderado (20 a 30 km/h) de Noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas.

No Funchal o vento será fraco, e o céu durante períodos muito nublado e as temperaturas vão dos 19ºC aos 23ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; a Sul serão de Sudoeste, inferiores a 1 metro.

O risco de exposição à radiação UV é também muito elevado em toda a Região, seguindo hoje a tendência nacional. Está no 9, numa escala de 1 a 11.

Para o resto do país o IPMA prevê um aumento da instabilidade atmosférica, com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, e de granizo e trovoada.