Ventos nunca causaram acidentes no aeroporto da Madeira

Os acidentes no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo estão em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Os ventos nunca causaram acidentes nesse aeroporto, sendo que a maioria dos sinistros ocorridos em mais de meio século de operações de aviação civil na Região teve origem em erro humano. Timóteo Costa, uma das vozes mais activas na defesa do fim dos limites mandatórios de vento no aeroporto da Madeira, diz que nem todos os acidentes são investigados e exemplifica um ‘bird strike’ num avião da TAP do qual não há registos. Saiba mais sobre estes casos nas páginas 11 a 13.

Também nesta edição, falamos de um investimento de 335 mil euros por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Trata-se de uma aposta nas bolsas de estudo que vão chegar a meio milhar de estudantes. Para ler na página 6. Ainda a falar de orçamentos, saiba que o PSD-M garante apoio de Rui Rio nas propostas de alteração ao OE2019, tal como divulgamos nas páginas 16 e 17.

Já na África do Sul, as ingerências de Lisboa geram diversas críticas. Tal como damos conta na página 10, Pedro Calado falou à comunidade madeirenses, referindo o ano de eleições que se avizinha, mas assumindo que a oposição é incapaz de vencer Miguel Albuquerque. “Não aceitamos que nos ponham os pés em cima”, afirmou.

No que diz respeito à Justiça, na página 4 abordamos uma ‘artimanha censurável’. Um advogado admite que concursos para cargos à medida podem vir a ser declarados nulos.

Por fim, nos casos do dia, revelamos alguns pormenores do caso que chocou os madeirenses e o país durante o dia de ontem. A grávida que foi espancada no Funchal iliba o companheiro ciumento. O argumento da vítima não convence as autoridades e a PSP abriu inquérito por violência doméstica. Este é um crime público, como referimos na página 15, pelo que não necessita de apresentação de queixa para que seja investigado.

