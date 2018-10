Ventos, chuva e ondulação continuam fortes nas previsões

O IPMA refere que a passagem do furacão LESLIE a norte do arquipélago traz consigo vento forte a muito forte com rajadas, agitação marítima forte e precipitação por vezes forte.

“Céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada a partir do meio da manhã. Vento moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, tornando-se moderado a forte (30 a 50 km/h) com rajadas até 90 km/h a partir do início da manhã, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, e soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) com rajadas até 110 km/h nas terras altas”, lê-se nas previsões actualizadas para este sábado.

No Funchal, haverá céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada a partir do meio da manhã. O vento será moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, tornando-se moderado a forte (30 a 50 km/h) com rajadas até 90 km/h a partir do início da manhã, enfraquecendo para o final do dia.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte estimam-se ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir da tarde.

Na Costa Sul: Ondas de sudoeste com 2 a 3 metros, temporariamente 3,5 a 4,5 metros durante a tarde.