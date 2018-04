Vento volta a ‘fazer das suas’ no Aeroporto da Madeira

O vento -- que tinha permitido que durante o período entre as 10 e as 12 horas deste sábado tivessem aterrado todos os voos previstos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo -- volta a provocar congestionamentos.

O voo da British Airways, proveniente de Gatwick (Londres) e com chegada prevista à Madeira às 13h15, foi obrigado a divergir para o Porto Santo depois de não conseguir fazer-se à pista.

Entretanto, já aterrou depois, às 14h47, uma aeronave escandinava, proveniente de Estocolmo.

Na parte da manhã, entre as 8 e as 10 horas, três aviões divergiram do Aeroporto devido aos ventos em Santa Cruz. Um Germania Flug (de Toulouse) e um Transavia (de Amesterdão) divergiram para a ilha do Porto Santo e um Small Planet (de Paris) optou por ir para Lisboa.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos amarelos para vento, agitação marítima e chuva até às 18 horas de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal, com base nas previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima e vento fortes até às 6 horas de domingo.

Voltaremos a proceder à actualização desta informação.