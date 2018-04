Vento permite aterragens na Madeira mas três delas foram canceladas

As variações da intensidade do vento no aeroporto da Madeira permitiram, até às 14:00 de hoje, a aterragem de 30 aviões, tendo sindo canceladas outras três ligações, informou fonte da estrutura.

“Quanto aos voos cancelados, três no total, dois são da companhia Easyjet (um de Londres e outro de Lisboa), um da TAP de Lisboa e há ainda um JET2 que tinha proveniência de Tenerife e que já era um dos voos já afetados desde segunda-feira, mas que, no entanto, já tem um voo reprogramado para hoje”, adiantou a mesma fonte.

Neste momento ainda se encontram divergidos para outros locais três aviões com destino na região.

Desde segunda-feira que o aeroporto tem estado condicionado devido ao vento, inviabilizando as aterragens das aeronaves.

Vários voos divergiram esta manhã para outros locais, mas a maioria acabou por regressar mais tarde à pista da Madeira, conseguindo aterrar.

Tal com na segunda-feira, já hoje se registou uma rajada com 83 quilómetros/hora, monitorizada pela estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém no local.