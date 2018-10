Vento máximo aumenta para 118 km/h, no extremo Oeste da ilha da Madeira

O vento aumentou de intensidade na última hora, tendo atingido, às 09h00 os 118 km/h no Lombo da Terça, Achadas da Cruz.

Este episódio de vento máximo contrastou com o ligeiro enfraquecimento do vento registado na maioria das estações do IPMA, embora tenha voltado a ultrapassar os 100 km/h também na zona do Areeiro. Aqui, a estação do Chão do Areeiro – a estação mais alta com anemómetro – registou rajada de 101 km/h (08h40), ainda assim inferior aos 109 km/h registados durante a madrugada (05h30).

A chuva que entretanto abrandou ao início da manhã, ainda não apareceu em Santana nem no Porto Santo. A Chão do Areeiro e o Pico Alto foram as localidades com mais precipitação registada desde a meia-noite: 31,9 mm e 31,00 mm, respectivamente.