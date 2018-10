Vento já atingiu 112 km/h esta madrugada

Nas últimas horas já há registos de rajadas de vento acima dos 100 km/h em duas estações do IPMA na ilha da Madeira. A estação do Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, que registou a rajada mais forte, de 112 km/h (05h10), e no Chão do Areeiro, onde o vento já ‘soprou’ a 109 km/h (05h30).

No Aeroporto da Madeira o registo mais alto desta madrugada é de 79 km/h (04h20), enquanto no Porto Santo ficou-se pelos 61 km/h (06h10)

A chuva, para já, tem sido pouco significativa, apenas fazendo-se sentir com algum significado na última hora nas cotas mais elevadas – Bica da Cana (5,4 mm), Pico do Areeiro (4,5 mm), Chão do Areeiro (6,0), Pico Alto (7,3 mm), Monte (2,0), Santo da Serra (3,4 mm) e Caniçal (2,5 mm).

No mar, a agitação marítima começa também a fazer-se sentir. A boia ondógrafo do Funchal registou, às 07h10, onda com altura máxima de 3.48 metros.