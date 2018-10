Vento forte e ondas até cinco metros na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um comunicado enviado às redacções dando conta da última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tendo em linha as previsões do estado do tempo para a Madeira até às 19 horas de amanhã.

Vento: Muito Fresco (36 a 44 km/h) por vezes forte (45 a 54 km/h), evoluindo de moderado (19 a 26 km/h) a fresco (27 a 35 km/h).

Ondulação Costa Norte: Ondas entre os quatro a cinco metros, diminuindo gradualmente para três a 3,5 metros a partir da manhã.

Ondulação: Costa Sul: Ondas entre um a 1,5 metros.

Visibilidade: Boa a moderada.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, pode ler-se no comunicado.