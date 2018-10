Vento faz ‘abanar’ mas não ‘trava’ aterragens no Aeroporto da Madeira

O vento forte de nordeste, com rajadas até 75 km/h no extremo leste da ilha da Madeira, segundo a previsão do IPMA, que mantém a Costa Sul da Madeira sob aviso amarelo, até às 21 horas, está de novo a provocar alguma perturbação no movimento aéreo, tendo impedindo, por volta das 15 horas, a aterragem no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo do voo da TUI, proveniente de Dusseldorf, na Alemanha. Na primeira tentativa de aproximação à pista, em Santa Cruz, a aeronave viu-se obrigada a borregar. Minutos depois repetiu a manobra de aproximação, desta feita com sucesso.

Na última hora a rajada de vento mais forte junto à pista atingiu os 72 km/h, sendo que o vento médio tem ‘soprado’ ligeiramente acima dos 30 km/h.

Recorde-se que esta manhã, durante cerca de duas horas o vento atingiu os 85 km/h impedindo aterragens no Aeroporto da Madeira. Constrangimento que ainda assim só viria a resultar em dois voos cancelados (chegada e partida), porque o avião da easyJet proveniente de Lisboa optou por regressar à origem, depois de alguns minutos ‘às voltas’ entre a Madeira e Porto Santo. Registou-se também um voo divergido para Porto Santo, uma aeronave proveniente da Alemanha, que acabou depois, ao final da manhã, por aterrar na Madeira.

Além dos dois voos esta manhã cancelados no Aeroporto da Madeira, este domingo fica ainda marcado por outros dois voos da TAP cancelados (chegada e partida), desta feita no Aeroporto do Porto Santo.