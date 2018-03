Vento deixa em terra metade dos delegados da Madeira ao Congresso do CDS-PP

Metade dos delegados da Madeira ao XXVII Congresso do CDS-PP ficaram impedidos de viajar até ao Porto, devido aos ventos fortes e visibilidade reduzida que, desde quinta-feira, condicionaram o funcionamento do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

A delegação do CDS-PP ao Congresso, que se realizará este fim-de-semana em Lamego, era composta por 61 pessoas (entre delegados eleitos, inerências e convidados). Destes, 29 elementos agruparam-se num voo da Transavia, que deveria ter levantado voo às 12h10, em direcção ao Porto, mas a aeronave nem tocou na pista do Aeroporto da Madeira.

Depois de muitas horas que a comitiva classifica de “perdidas”, a única alternativa apresentada pela companhia foi um voo para a manhã de domingo, que chegaria ao aeroporto Sá Carneiro praticamente à hora do encerramento do Congresso, pelo que o grupo acabou por decidir não viajar.

As únicas diligências foram no sentido de conseguir um voo alternativo, noutra companhia, para o presidente e vice-presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca e Rui Barreto, respectivamente.

‘Compromisso Pela Madeira’ é o título da moção sectorial que tem como primeiro subscritor o presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, e que será apresentada no XXVII Congresso do CDS-PP. O documento que “pretende devolver dignidade e utilidade à Autonomia”, foi subscrito por mais de 160 militantes.

Quanto a lugares, Assunção Cristas irá colocar as listas à votação, na manhã de domingo. No presente momento, nos diferentes órgãos nacionais, o CDS-PP Madeira integra os seguintes lugares de topo: António Lopes da Fonseca na Comissão Diretiva, órgão restrito e de consulta de Assunção Cristas, presidido pela própria líder nacional; Rui Barreto na Comissão Política; Teófilo Cunha vice-presidente da Mesa do Congresso e Mário Pereira, eleito em quinto lugar para o Conselho Nacional.