Venexos organiza no Funchal recolha de medicamentos e alimentos para a Venezuela

A Venexos, associação de apoio aos emigrantes venezuelanos em Portugal, prepara este fim-de-semana, várias actividades para a recolha medicamentos e comida para crianças menores de 6 anos, bem como uma angariação de fundos para os emigrantes radicados na Venezuela.

No sábado, dia 13 de Outubro, haverá uma missa solidária para a Venezuela, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, por volta das 19 horas, onde será feita a recolha de alimentos para crianças entre os zero e os seis anos, de preferência não perecíveis, ou seja, alimentos com maior prazo de validade e duração.

No dia seguinte, domingo, 14 de Outubro, a associação Venexos estará na Sé do Funchal, às 18h15 com o intuito de recolher medicamentos e angariar fundos para enviar à comunidade na Venezuela.

A Venexos tem ainda a decorrer a campanha ‘Kilos de vida’, onde pedem essencialmente leites ou fórmulas infantis, suplementos alimentares para bebés e crianças, aveia em flocos ou em farinha, cereais para alimentação infantil, papas infantis, legumes, frutas ou carnes, multivitamínicos pediátricos e biberões.

Segundo a Associação, as doações podem ser feitas através dos e-mails madeira@venexos.org e info@venexos.org