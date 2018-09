Vendas de alojamentos familiares na RAM crescem em relação a 2017

No 2.º trimestre de 2018 as vendas de alojamentos familiares na RAM cresceram em termos homólogos, mas caíram face ao trimestre anterior.

No 2.º trimestre de 2018, transaccionaram-se 681 alojamentos na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que representa uma diminuição trimestral de 4,9% e um aumento homólogo de 10,6%.

Do total de alojamentos vendidos no trimestre, 523 diziam respeito a alojamentos existentes (76,8% do total), sendo os restantes 158 alojamentos novos. Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, enquanto as vendas de alojamentos existentes caíram 9,7% (+14,7% de variação homóloga), as vendas de alojamentos novos subiram 15,3% (-1,3% de variação homóloga).

O valor dos alojamentos transaccionados neste trimestre situou-se nos 90,2 milhões de euros, menos 2,1% que no trimestre precedente (92,1 milhões de euros) e mais 23,5% que no trimestre homólogo (73,0 milhões de euros). Nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 26,2 milhões de euros, enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 64,0 milhões de euros.

No conjunto do País, foram transaccionados 45,6 mil alojamentos no 2.º trimestre de 2018, significando um aumento de 12,0% face ao trimestre precedente. Estas transacções geraram 6,2 mil milhões de euros, +14,1% que no 1.º trimestre de 2018.