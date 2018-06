Venda de bilhetes para a primeira viagem do ferry começa amanhã

A partir de amanhã, dia 12 Junho, as viagens marítimas entre Santa Cruz de Tenerife – Funchal – Portimão – Funchal – Las Palmas de Gran Canaria, efectuadas pelo navio ferry ‘Volcan de Tijarafe’, poderão ser adquiridas no site- www.madeira-ferry.pt. ou nos escritórios das empresas do Grupo Sousa - a ENM venceu o concurso da linha - na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20 ou na Estrada Monumental, nº 175C. A empresa presta informações através do telefone 291 210 300.

O Conselho do Governo, reunido a 11 de Maio, aprovou a adjudicação da ‘Concessão de Serviços Públicos de Transporte Marítimo de Passageiros e Veículos, através de Navio Ferry, entre a Madeira e o Continente Português, ao concorrente ‘Empresa de Navegação Madeirense, Lda.’