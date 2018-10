Veleiro holandês com projecto educativo inovador faz escala no porto do Funchal

O porto do Funchal recebe, na próxima quarta-feira (dia 24 de Outubro), o veleiro de instrução holandês ‘Gulden Leeuw’ e o projecto educativo inovador que é desenvolvido a bordo pela Fundação canadiana sem fins lucrativos Class Afloat.

A bordo seguem além dos 13 tripulantes, uma comunidade escolar internacional composta por 60 estudantes oriundos de 15 países e uma equipa de 9 professores (incluindo médicos), como parte de uma experiência de aprendizagem experimental.

Os estudantes inscritos neste programa têm a possibilidade de passar um semestre ou um ano lectivo completo no mar, adquirindo 11 ou 12 créditos académicos da Class Afloat – West Island College International ou o 1º ano de ensino superior administrado e acreditado pela Acadia University. A experiência da Class Afloat combina um rigoroso programa académico com a oportunidade de visitar mais de 22 portos em 3 continentes.

Durante esta jornada, a comunidade de estudantes internacionais vai aprender a velejar o navio ‘Gulden Leeuw’, a sua casa e sala de aula nos próximos quatro ou nove meses.

No mar, os estudantes aprendem a ajustar as velas, navegar e pegar no leme, ganhando autoconfiança e competências de liderança ao mesmo tempo que interiorizam o significado de responsabilidade e trabalho de equipa.

Em terra, vão participar em programas de voluntariado e outros programas como excursões que destacam os pontos de interesse, a cultura e história de cada local visitado.

No itinerário deste ano, destacam-se a jornada no Mediterrâneo, as estadias no Dakar, Senegal e Samaná (República Dominicana), as duas travessias do Oceano Atlântico, uma noite no Deserto Marroquino, a visita à bonita ilha brasileira Fernando de Noronha e a passagem por São Petersburgo na Rússia.

Desde a sua largada do porto de Amesterdão, no dia 7 de Setembro, o navio já efectuou diversas escalas, nomeadamente: Porto, Palma de Maiorca, Barcelona, e mais recentemente, Valência, Espanha.

O navio irá permanecer na Madeira de 24 a 28 de Outubro, onde os estudantes irão realizar várias actividades de intercâmbio com duas unidades escolares da RAM (o Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira e a Escola Secundária Francisco Franco) e ainda actividades de sensibilização ambiental e de conhecimento sobre o património cultural, gastronómico, e ambiental da Madeira.

Os estudantes e professores da Class Afloat vão explorar vários locais. Irão realizar a Levada do Rei em Santana, visitar o Museu da Baleia no Caniçal e visitar a cidade do Funchal.