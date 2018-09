Veleiro holandês a 2 milhas a sul do Ilhéu do Gorgulho teve de ser auxiliado pelo Sanas Madeira

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), informou esta segunda-feira, em comunidade, que coordenou, durante a manhã de 22 de Setembro, último sábado, uma operação de assistência a um veleiro holandês, ‘Lola’, com 10 metros de comprimento, que estava a cerca de duas milhas a sul do Ilhéu do Gorgulho.

A embarcação pediu ajuda já que não havia vento e a mesma estava sem capacidade de propulsão mecânica devido a avaria, encontrando-se desta forma incapacitada de velejar e aproximar-se da Marina do Funchal onde pretendia atracar.

O alerta foi recebido pelas 9h40 no MRSC Funchal, tendo sido de imediato activada para o local a embarcação salva-vidas do Sanas Madeira, de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha e o Sanas.

“Atendendo às condições meteorológicas no local foi confirmada a necessidade de apoio para o reboque, tendo sido o mesmo efectuado pela embarcação salva-vidas ‘Sanas 105’, tendo dado entrada em segurança pelas 13h13 na Marina do Funchal”, refere a Marinha.

Os tripulantes estavam bem de saúde, sem necessidade de assistência médica.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.